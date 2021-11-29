"عشان يتصنتوا على قرايبهم"..اعترافات متهم ببيع أجهزة تنصت للمواطنين بالقاهرة

كتب أحمد حسنى

اعترف متهم ببيع أجهزة التنصت المحظور تداولها على عملائه في القاهرة ليحقق مكاسب مادية كبيرة، وذلك عن طريق الحصول عليها مهربة، ثم عرضها على منصات التواصل الاجتماعي لبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين حال قيامهما بالترويج لبيع أجهزة تنصت وتسجيل مجهولة المصدر على شبكة الإنترنت، وحرر محضر بالواقعة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث المصنفات الفنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص بالترويج والإعلان عن أجهزة تنصت مجهولة المصدر وممنوع تداولها بالبلاد للبيع على أحد مواقع التسويق الإلكترونى، بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (أحد الأشخاص – نجل عمه "مندوبا مبيعات" مقيمان بالجيزة)، وبحوزتهما (6 أجهزة تنصت وتسجيل -كاميرا حائط للمراقبة والتسجيل الصوتى والمرئى وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) ، وبمواجهتهما إعترف المتهم الأول بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجهـا علـى عملائـه نـظيـر مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما أضاف المتهم الثانى بإقتصار دوره على مساعدة المتهم الأول فى ترويجها على عملائه نظير تحصله على مبلغ مالى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.