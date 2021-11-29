طقس الخليج.. غائم بالسعودية والإمارات وبارد بالكويت ومعتدل في البحرين

حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم اليوم السابع خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج ليوم الإثنين الموافق 29 نوفمبر 2021، فى السطور التالية:-

طقس السعودية

قال مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى سماء صحو الى غائمة جزئياً مع فرصة لظهور السحب الرعدية على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير. ويستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل الخليج العربي

وعن الرياح أشار المركز إلى أنهل شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول جنوبية غربية إلى غربية على الجزئيين الأوسط والجنوبي بسرعة 10-25كم / ساعة.

فيما أوضح مركز الأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، أن ارتفاع الموج نصف متر الى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

طقس الإمارات



يتوقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يكون الطقس اليوم الإثنين، غائما جزئياً بوجه عام وغائما أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والسواحل والجزر، مع فرصة سقوط أمطار، مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

الرياح شمالية غربية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي متوسط الموج يضطرب أحياناً في العمق فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:44 والمد الثاني عند الساعة 19:28 والجزر الأول عند الساعة 14:35 والجزر الثاني عند الساعة 02:59.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب وفيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:55 والمد الثاني عند الساعة 05:38 والجزر الاول عند الساعة 11:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:54.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 22 80 45 دبي 28 24 75 40 الشارقة 28 21 75 40 عجمان 27 24 80 45 أم القيوين 27 20 80 40 رأس الخيمة 28 22 75 35 الفجيرة 29 22 75 45 العين 29 21 85 35 ليوا 28 19 80 30 الرويس 27 21 75 40 السلع 26 21 70 45 دلما 28 24 80 50 طنب الكبرى 27 23 85 45 طنب الصغرى 27 23 85 45 أبو موسى 27 23 85 45 .

طقس الكويت



قالت إدارة الأرصاد الجوية، في دولة الكويت، إن طقس اليوم سيكون ليلًا مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية .

أما في النهار يكون معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة ، موضحة أن درجة الحرارة الصغرى هي: 15 °ﻡ

طقس البحرين



قالت إدارة الأرصاد الجوية في مملكة البحرين، إن طقس اليوممعتدل مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق ويكون بارد نسبيا خلال الليل، محذرا من رياح قوية السرعة.

وأوضح أن الرياح شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة وتصل من 20 إلى 25 عقدة أحيانا خلال النهار. وارتفاع الموج من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 27 م الصغرى 17 م، والرطوبة النسبية العظمى 70 % الصغرى 30%