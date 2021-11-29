ضبط صاحب مخبز استولى على 13 ألف رغيف مدعم بالدقهلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية حملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط عدد (35) قضية، أبرزها ضبط (15 طن أرز بدون ترخيص وبدون بيانات) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص لتعبئة الأرز "كائن بدائرة مركز شرطة الجمالية").

وتمكنت الجهود من ضبط (150 إسطوانة بوتاجاز بإجمالى وزن 1٫500 بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء) بحوزة المدير المسئول عن مخزن إسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص "كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر")، و ضبط (13200 رغيف خبز بلدى مدعم تم إثبات مبيعات وهمية له) بحوزة (المديرة المسئولة عن مخبز بلدى مدعم "كائن بدائرة مركز شرطة ميت غمر").

ونجحت الجهود في ضبط (2٫250 طن أسمدة زراعية مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية وتصرف من خلال البطاقات الزراعية للحائزين بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن أسمدة زراعية بدون ترخيص "كائن بدائرة مركز شرطة دكرنس").

وأسفرت الجهود عن ضبط (1٫800 كيلو جرام دقيق بلدى مدعم تم التصرف فيها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام) بحوزة (المديرين المسئولين عن مخابز بلدى مدعم "كائنين بدائرة مركزى شرطة المنصورة ودكرنس").