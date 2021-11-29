شركة استادات تشارك فى الملتقى التوظيفى الـ22 بكلية سياسة واقتصاد القاهرة

كتب ــ محمد صبحى

شاركت شركة استادات الوطنية برئاسة المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان، نائب رئيس مجلس الإدارة، بجناح فى فعاليات الملتقى التوظيفى الـ22 الذى تنظمه كلية الاقتصاد والعلوم والسياسية بجامعة القاهرة ، بهدف تأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وربطهم بمتطلبات سوق العمل.

وأكد مجلس إدارة شركة استادات حرصها على المشاركة فى هذا الملتقى فى إطار المشاركة المجتمعية، ودعم الشباب من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف.

وخلال فعاليات افتتاح الملتقى التوظيفى الذى شهده الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة ومحمد أبو العنين وكيل مجلس النواب والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والعميد خالد شرف مساعد وزير التموين والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، تم تفقد جناح شركة استادات بالملتقى التوظيفى.

واستعرض أحمد البشبيشي مدير العلاقات الحكومية لشركة استادات أمام الحضور الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجال الاستثمار الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية، مؤكدا أن الشركة بدأت العمل فى عدد من الملاعب وتطوير الاستادات المصرية لتكون مؤسسات رياضية اجتماعية وترفيهية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظات مصر.

وأكد البشبيشي خلال حديثه مع محافظ الدقهلية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، على أن الشركة لديها اهتمام بجنوب الصعيد وتحسين مستوى الاستادات ومستوى الخدماتن مؤكدا أن الشركة لديها رؤية للتوسع خلال الفترة المقبلة لتشمل كل محافظات مصر .

وحرص محافظ الدقهلية وعميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على التقاط صورة تذكارية مع فريق عمل شركة استادات المشارك فى الملتقى التوظيفى الذى أطلقته كليه الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة .

واستقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أحمد البشبيشي المسئول الحكومى بشركة استادات الوطنية وعمرو عطية مدير العلاقات العامة بالشركة .

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة ، إن لاشك أن القوى الناعمة لمصر بالغة الأهمية لتقديم الوجه الحضارى لمصر ومن بينها الرياضة التى تتعلق بالقوى الناعمة ولا شك أنها تحدد الصورة الذهنية التى يكونها العالم عن مصر ووضعها الإقليمى والعالمى.

وأكد الخشت أن المتلقى التوظيفى بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أحد الجسور للربط بين الجامعة وسوق العمل والهيئات والمؤسسات والشركات المختلفة ومختلف القطاعات ومن ضمنها مؤسسة استادات التى تشارك فى ملتقى التوظيف لنفتح أمام الطلاب مسارات للتعرف على سوق العمل وتكوين شراكات مبكرة مع هذه الجهات .

وتابع رئيس جامعة القاهرة، أن الرياضة وخاصة كرة القدم تكتسب شعبية وتدخل فى القاسم المشترك ضمن اهتمامات الشعوب ومصر يكون بها اهتمام بالرياضة يعكس قدرة مصر الناعمة فى التأثير وله أهمية لاستقطاب الشباب للتعبير عن طاقاتهم وإيجاد مسارات لإظهارها، وهذا ينعكس بصورة غير مباشرة على تقليص مساحة الإرهاب والتطرف.

واستطرد الخشت، أن الرياضة لها دور فى السياحة لأنها تعكس حجم الاستقرار فى الدولة وحجم التواجد فى المنتديات الرياضة

وأكد أن تقدم الرياضة وحدوث انجازات يكون هناك مجال كبير للاستثمار مثل ما يحدث فى إيطاليا وبريطانيا وغيرها من دول العالم وذلك يحدث حراك داخلى لأن الرياضة صناعة مثل أى صناعة مادية ولها علاقة مباشرة بالاقتصاد القومى .

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن شركة استادات شركة وطنية قومية لها دور كبير للنهوض بقطاع الرياضة فى مصر ولا يمكن أن يحدث نهضة لقطاع الرياضة دون وجود بنية تحتية مؤهلة للرياضة موضحا أن التنافس العالمى يستلزم أولا أن يكون هناك بنية تحتية وما تقوم به شركة استادات خطوة منطقية للنهوض بقطاع الرياضة واى قطاع لا يمثله شخص أو طرف بل يحتاج بيئة ومدرب ودعم نفسى وليس الأمر مقتصر على الملاعب.



جانب من الملتقى