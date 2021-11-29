شحن 3960 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء غرب بورسعيد للسفينة ADIYAMAN وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 3960 طن صودا كاوية من الميناء .

وأكدت الهيئة الاقتصادية في بيان له، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن .

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .