اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:20 م
أكرم القصاص
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شحن 3960 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:02 م
شحن 3960 طن صودا كاوية وتداول 30 سفينة بموانئ بورسعيد ميناء شرق بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبال ميناء غرب بورسعيد للسفينة   ADIYAMAN  وجنسيتها مالطا ويبلغ طولها 96 متر والغاطس 7 أمتار وذلك لشحن 3960 طن صودا كاوية من الميناء .

 

وأكدت الهيئة الاقتصادية في بيان له، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 30 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 7 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 6 سفن .

 

بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات وخروج 3 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 3 سفن حاويات.

 

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة .

 

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة .


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