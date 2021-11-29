شتاء الوادى الجديد غير مصر كلها.. درجة الحرارة 33 وشمس طول النهار.. لايف

الوادي الجديد- فريق محافظات

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له متابعة لأجواء الطقس في محافظة الوادي الجديد والتي تختلف عن باقي محافظات الجمهورية حيث تتميز بالسطوع الدائم لأشعة الشمس طوال ساعات النهار كما تتراوح درجة الحرارة ما بين 24 إلي 33 درجة وتنخفض تدريجيا في ساعات الليل .

وتابعت كاميرا اليوم السابع من أمام معبد هيبس أجواء الظهيرة وسطوع الشمس بصورة تقارب أجواء فصل الصيف في حدتها حيث تعتبر المحافظة من أفضل الأماكن التي تصلح للسياحة الشتوية وخاصة سياحة السفاري والسياحة العلاجية وسياحة التأمل ومراقبة غروب الشمس من فوق التلال والغرود .

وتتميز محافظة الوادي الجديد بمناخ حار جاف صيفاً دافئ شتاءً ومشمس علي مدار النهار والأمطار نادرا ما تسقط على المحافظة حيث تتميز الوادي الجديد بأعلى نسبة سطوع للشمس على مستوى العالم طوال شهور السنة وهو ما جعل الحكومة تتجه نحو استغلالها كمصدر للطاقة المتجددة وبديلا للكهرباء في جو تشغيل آبار الري وإنارة المنشآت الحكومية والمساجد والمنازل .