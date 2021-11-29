شبورة كثيفة وشوائب بالجو وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

كتب ــ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين حتى السبت المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى :

ـ الإثنين 29 نوفمبر:

يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء و السواحل الشمالية و جنوب الصعيد نهار ، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

شوائب عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد .

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد مثيرة للرمال والأتربة.

ـ الثلاثاء 30 نوفمبر:

انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء .

طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الأربعاء 1 ديسمبر:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

اعتبار من الخميس 2 ديسمبر إلى السبت 4 ديسمبر 2021:

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.