اليوم السابع
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شاهد إزالة عقار بولاق الدكرور بعد أسبوع من انفجار تسريب غاز.. فيديو

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:20 م
شاهد إزالة عقار بولاق الدكرور بعد أسبوع من انفجار تسريب غاز.. فيديو جانب من حملات الإزالة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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أزالت محافظة الجيزة من خلال حى بولاق الدكرور، برئاسة المهندس عبد الله نور، العقار الكائن فى 8 شارع المدينة المنورة من جمال عبد الناصر، للخطورة الداهمة، حيث تم إزالة 3 أدوار وجار إزالة الدور الأرضى والأخير.
 
وقالت المحافظة، إن قرار الإزالة بناء على توصيات لجنة المنشأت الأيلة للسقوط، بعد معاينة العقار، حفاظا على أرواح المواطنين وانطلاقا من حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها، وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما أزالت عقارين بالعجوزة يمثلان خطراً على السلامة العامة.
 
وتسبب تسريب غاز فى انفجار بعقار بولاق أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر، وتم إخلاء العقار وتشكيل لجنة للمعاينة والتى أوصت بإزالة العقار حتى سطح الأرض.

بولاق

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المنشآت الايلة للسقوط

الجيزة

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