زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب مدينة فين جنوبي إيران

وكالات

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضواحي مدينة "فين" بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران مساء الأحد، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وحدد مركز رصد الزلازل بجامعة طهران، مركز الزلزال بقوة 4 درجات في هرمزكان ، عند التقاء خطي الطول الشرق 56:2 والعرض الشمالي 27:59 درجة في؛ وعلى بعد 15 كيلومترا من سطح الأرض.

ولم ترد بعد أي تقارير حول الخسائر الناجمة عن هذا الحادث.

وتتعرض إيران لزلازل بصورة متكررة نتيجة وقوعها في منطقة تصادم بين الصفائح الواقعة مباشرة تحت قشرة الكرة الأرضية،كان أكثرها دموية، زلزال بقوة 7ر7درجات وقع شمال غربي البلاد في عام 1990 خلف 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب .