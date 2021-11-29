اليوم السابع
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روسيا: لا نرى حاجة لإجراءات عاجلة من "أوبك+" بسبب السلالة الجديدة من كورونا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:38 ص
روسيا: لا نرى حاجة لإجراءات عاجلة من "أوبك+" بسبب السلالة الجديدة من كورونا نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
أ.ش.أ

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أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أنه من الضروري الآن مراقبة سوق النفط عن كثب، وأن روسيا لا ترى حتى الآن حاجة إلى إجراءات عاجلة لـ"أوبك +" بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء ، اليوم الاثنين، قال نوفاك إننا في الوقت الحالي، بحاجة إلى المراقبة وفقط المراقبة، ليست هناك حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة"، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت سلالة جديدة يبدأ السوق في تقييمها، ويمكن لحكومات البلدان المختلفة اتخاذ تدابير تقييدية مختلفة.

 


روسيا

ألكسندر نوفاك

فيروس كورونا

اوبك

سوق النفط

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