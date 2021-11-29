روسيا: لا نرى حاجة لإجراءات عاجلة من "أوبك+" بسبب السلالة الجديدة من كورونا

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء ، اليوم الاثنين، قال نوفاك إننا في الوقت الحالي، بحاجة إلى المراقبة وفقط المراقبة، ليست هناك حاجة لاتخاذ قرارات متسرعة"، مشيرًا إلى أنه كلما ظهرت سلالة جديدة يبدأ السوق في تقييمها، ويمكن لحكومات البلدان المختلفة اتخاذ تدابير تقييدية مختلفة.