اليوم السابع
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روسيا: لا نخطط للهجوم على أحد.. ونهتم بإقامة علاقات جيدة مع جيراننا

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 08:16 ص
روسيا: لا نخطط للهجوم على أحد.. ونهتم بإقامة علاقات جيدة مع جيراننا المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
أ ش أ

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أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف أن المزاعم التي تتردد بشأن تخطيط موسكو لمهاجمة أي أحد لا أساس لها على الإطلاق، مؤكدا حرص بلاده على إقامة علاقات جيدة مع الدول المجاورة لها.

 

وقال بيسكوف، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية: "إن المزاعم القائلة بأن روسيا تخطط لمهاجمة أي أحد، وتوبيخها على أنها تتصرف بعدوانية، لا أساس لها من الصحة وخاطئة على الإطلاق".

 

وشدد على أن روسيا لم ولن تخطط أبدًا للهجوم على أي جهة، مؤكدًا أن "روسيا دولة مسالمة، وتهتم بإقامة علاقات جيدة مع جيرانها".

 

يُذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد صرح في وقت سابق بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن يُعلن عدم اعتزامه شن هجوم على أوكرانيا.​

 


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