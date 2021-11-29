روسيا تسجل 33 ألفا و860 إصابة جديدة و1209 حالات وفاة بفيروس كورونا

وأعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، في بيان اليوم الاثنين، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 273 ألفا و964 شخصا بعد تسجيل 1209 حالات خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرا إلى أن 27 ألفا و700 شخص غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس؛ ليصل إجمالي المتعافيين إلى 8 ملايين و295 ألفا و811 شخصا.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.