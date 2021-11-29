رواندا توقف مؤقتا جميع الرحلات الجوية المباشرة لدول جنوب أفريقيا بسبب أوميكرون

وقال مكتب رئيس الوزراء الرواندي إدوارد نجيرينتي وفقا لبيان نقله موقع "افريكا نيوز"الإخباري الأفريقي، قررت الدولة هذه الإجراءات لاحتواء المتغير الجديد الذي تم اكتشافه في جنوب إفريقيا والدول المجاورة الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ القرار خلال اجتماع غير عادي لمجلس الوزراء الرواندي ترأسه رئيس رواندا بول كاجامي؛ لمناقشة استجابة رواندا للمتحور الجديد الاجتماع .

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم اكتشاف المتغير الجديد في رواندا، لكن الدولة زادت عدد اختبارات كوفيد-19 التي تجرى يوميا منذ 26 نوفمبر الجاري إلى الضعف تقريبا.