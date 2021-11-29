رصف وتطوير شوارع بأحياء الطالبية والعمرانية بالجيزة.. فيديو

كتب ـ سيد الخلفاوى

واصل حى العمرانية رصف وتطوير الطرق، حيث تم البدء بفرد طبقة الدقشوم في الجزء من شارع الهرم حتي كوبري فيصل اسفل محور الفريق كمال عامر - ترعة الزمر سابقا - وذلك تمهيدا لفرد طبقة الأسفلت بالشارع تحت إشراف ومتابعة محمد نور رئيس حى العمرانية.

كما قام حي الطالبية بمتابعة أعمال الخطة الاستثمارية فى وضع الطبقة الإسفلتية الرابطة بشارع العدل من شارع محمد أنور السادات، والبدء في أعمال تطوير شارع شفيق غالي المتفرع من شارع الأهرام، وذلك بمتابعة أشرف تامر رئيس حي الطالبية.

ووجهة اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة باستمرار أعمال تطوير المحاور الرئيسية والفرعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتخلص من التكدس المرورى.