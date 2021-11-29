رصف طريق شبين الكوم – بركة السبع بـ 30 مليون جنيه .. صور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بدء أعمال رصف طريق شبين الكوم – بركة السبع بطول 10 كم وبتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه تقريباً تنفيذ وإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري، رافقه نائبه محمد موسى، جاء ذلك خلال جولته الميدانية بنطاق حي شرق شبين الكوم لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات علي أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع المحافظ أعمال رصف الطبقة الأسفلتية للطريق، مشدداً علي تسريع وتيرة العمل لإنجاز الطريق باعتباره طريقا حيويا يربط مدينتي شبين الكوم وبركة السبع، مؤكداً ضرورة الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة للرصف، هذا وقد تم الانتهاء من رصف 3 كم بتقنية FDR والتي تساهم في عدم إهدار المواد والخامات والحد من التلوث البيئي وتقليل التكلفة وسرعة إنجاز الأعمال بأعلى جودة مما يحقق وفر اقتصادي كبير وبأسرع معدلات تنفيذ.

وأشار محافظ المنوفية إلى استمرار جولاته الميدانية لكافة مراكز ومدن المحافظة لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات والوقوف على آخر مستجدات الأعمال، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول يومياً لمواقع العمل وتذليل العقبات التى تواجه خطة رفع كفاءة الطرق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع.



المحافظ يتابع رصف الطرق



رصف طريق شبين الكوم – بركة السبع