رئيس وزراء فيجى: نشر 50 جنديا في إطار قوة حفظ السلام بقيادة أستراليا بجزر سليمان

أ.ش.أ

أعلن رئيس وزراء فيجي فرانك باينيماراما، نشر 50 جنديًا في إطار قوة حفظ السلام التي تقودها أستراليا في جزر سليمان.

وذكر راديو فرنسا الدولي أن ذلك يأتي بعد مرور عدة أيام من اندلاع أعمال شغب شهدتها أجزاء من عاصمة الجزر "هونيارا".

يذكر أن عدد قوة حفظ السلام في جزر سليمان الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، يبلغ نحو 200 جندي وشرطي معظمهم أستراليون و34 عنصرًا من بابوا غينيا الجديدة.

واندلعت أزمة الأسبوع الماضي في جزر سليمان التي شهدت ثلاثة أيام من أعمال الشغب في عاصمتها "هونيارا"، كما أدى غلق الحدود لمدة عامين بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى خنق اقتصاد جزر سليمان.