اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 07:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء فلسطين يرفض ادعاءات رئيس إسرائيل حول الحق التاريخي لليهود في الخليل

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 06:00 ص
رئيس وزراء فلسطين يرفض ادعاءات رئيس إسرائيل حول الحق التاريخي لليهود في الخليل رئيس وزراء فلسطين محمد اشتية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفض رئيس الوزراء محمد اشتية، ادعاءات الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ بوجود حق تاريخي لليهود في مدينة الخليل، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

 

واعتبر اشتية، في بيان صدر عنه، مساء الأحد، تصريحات هرتسوغ محاولة لفرض المزيد من الحقائق الزائفة في المدينة العربية الإسلامية، توطئة لتهويدها وبسط السيطرة عليها، وإخضاع سكانها الأصليين لنظام الفصل العنصري الذي تتبدى ملامحه في شوارع وحارات البلدة القديمة التي تتعرض للتطهير العرقي والتمييز العنصري.

 

وأدان اشتية اقتحام هرتسوغ الاستفزازي للحرم الإبراهيمي الشريف، محذرا من تداعياته الخطيرة، داعيا الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو" التي وضعت الحرم الشريف على قائمة التراث العالمي، إلى التحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات للمقدسات الإسلامية والمسيحية وخاصة في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة في مدينة القدس، والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

 


رئيس وزراء فلسطين

اليهود في الخليل

فلسطين

إسرائيل

رئيس إسرائيل

الخليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة