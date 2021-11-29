رئيس مدينة أشمون: الانتهاء من مدرسة على الشاذلى بسمادون ضمن حياه كريمة

المنوفية - محمد فتحى

أعلن سامى سرور رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية عن الانتهاء من مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تم الانتهاء من إنشاء وتسليم مدرسة على عبدالله الشاذلى للتعليم الأساسى بعزبة السلامية بسمادون، والذى تم إنشائها على مساحة حوالى 3400م²بنسبة تنفيذ 100% وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكدًا أنة تم الإنتهاء من هذا المشروع فى الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرى الوحدة المحلية بسمادون.

وأوضح سرور أن مشروع إنشاء مدرسة على عبدالله الشاذلى بعزبة السلامية بسمادون جاء لتقليل كثافة الطلاب بالفصول، مما يساعد على تحسين قدرة الاستيعاب لديهم، مؤكدًا أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التى تأتى فى أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأشار سرور إلى أنه بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز التاسع لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون بعد مشروع إنشاء مدرسة الشهداء بشما، وجناح مدرسة عبدالعزيز عبد اللطيف البدوى بسمادون، وجناح مدرسة عبدالسلام وهبه بشما، ومدرسة سمادون الابتدائية الجديدة، ومدرسة خالد سطوحى بسمادون، وجناح مدرسة الشهيد السيد يحيى بسمادون، وجناح مدرسة الكوادى الابتدائية، وجناح مدرسة طهواى الثانوية العامة، وأوضح أيضًا أنة جارى الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكدًا على استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.