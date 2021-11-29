رئيس شركة التعمير: معدلات تنفيذ مشروعات حياة كريمة تسبق الجدول الزمنى

كتب أحمد حسن

اللواء سيد العشرى: مبادرة حياة كريمة ستغير حياة سكان الريف للأفضل وتمثل نقطة نور حقيقة لهم

أكد اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، إحدى شركات وزارة الإسكان، أن مشروعات حياة كريمة تشهد معدلاتتنفيذ مرتفعة فى مختلف المواقع بالمحافظات التى تشهد تنفيذ المرحلة الأولى، لافتا إلى أن القيادة السياسية تستهدف الانتهاء من كافةالمشروعات المسندة فى وقت قياسى وقبل الموعد المحدد، وهذا هو كلمة السر فى هذه المعدلات المرتفعة.

وأضاف اللواء سيد العشرى، أن مبادرة حياة كريمة ستغير من حياة سكان الريف بمختلف المحافظات للأفضل، وتمثل نقطة نور حقيقة لهؤلاءالسكان، موضحا أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على تنفيذ مشروعات مياه وصرف، بل تتضمن توفير كافة الخدمات لسكان القرى.

وبا يتعلق بالمشروعات التى تتولى شركة التعمير والإسكان للمرافق تنفيذها، أكد رئيس شركة التعمير، أن هذه المشروعات تشهد معدلاتتنفيذ مرتفعة للغاية تخطت الجدول الزمنى المحدد، لافتا إلى أن هناك متابعة دورية من شركة التعمير على مختلف شركات المقاولات التى تمإسناد هذه المشروعات لها، موضحا أن العمل يسير بشكل منتظم وعلى مدار الساعة للخروج بنتائج جيدة فى مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأوضح أن شركة شركة التعمير والإسكان حصلت على عدة مشروعات من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فى أكثر منمحافظة، موضحا أن العمل تم فى مختلف المشروعات بمجرد صدور أمر الإسناد، وهناك مشروعات تخطت نسب التنفيذ لنحو 90%، وبعضالمشروعات تم الانتهاء من أعمال الشبكات الخاصة بها بنسبة 100 %.

وأشار إلى أن مشروعات حياة كريمة فى محافظتى الغربية وكفر الشيخ وصلت لمعدلات مرتفعة، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى مشروعاتالغربية لـ 95 %، بينما تخطت نسبة التنفيذ فى مشروعات كفر الشيخ الـ65.%

وأشار إلى أن القرى التى تشهد مشروعات مياه وصرف ضمن مبادرة حياة كريمة فى محافظة الغربية هي ، كفر غازى – كفر سنبو – شماره – كفر اسماعيل وقرية كفر حنون، قرية كفر شمارة التابعة لمركز زفتى وقرية كفر سينبو، التابعة لنفس المركز.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ أعمال الشبكات داخل هذه القرى، تصل لنحو 165 مليون جنيه، موضحا أن مبادرة حياة كريمة تمثل نقطة نورحقيقة لكافة قرى محافظة الجمهورية، وأنها بمثابة نقل سكان تلك القرى من الظلام إلى النور.

وأوضح اللواء سيد العشرى، رئيس شركة التعمير والإسكان للمرافق، أن الشركة تتولى تنفيذ أعمال الصرف والمياه والبنية التحتية لنحو 14 قرية فى مبادرة حياة كريمة التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتكلفة تقديرية 750 مليون جنيه ضمن مشروعاتمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى مصر.