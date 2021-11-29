اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس جامعة أسيوط يعلن تعيينه لعدد من رؤساء الأقسام الجدد بمختلف الكليات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:49 م
رئيس جامعة أسيوط يعلن تعيينه لعدد من رؤساء الأقسام الجدد بمختلف الكليات الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط فريق المحافظات

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أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قرارات جديدة نصت على تجديد تولى الدكتور محمد حلمى المرسى الحفناوى القائم بعمل وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون الدراسات العليا والبحوث الإشراف على قسم العمارة بالكلية وذلك لمدة عام.

كما شملت القرارات تعيين الدكتور مؤمن عبد العظيم محمد الأستاذ بقسم أمراض الطيور والأرانب بكلية الطب البيطري رئيسا للقسم وذلك لمدة ثلاث سنوات، وتعيين الدكتور احمد فرج احمد محمد الأستاذ بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بكلية الآداب رئيساً للقسم وذلك لمدة عام.

كما تضمنت القرارات تجديد تعيين الدكتور سعاد عبد اللطيف حسن بيومى الأستاذ المساعد بقسم العقاقير بكلية الصيدلة رئيس للقسم وذلك لمدة عام. والدكتور محمد ثابت محمد حسن بدارى الأستاذ بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة رئيسا للقسم وذلك لمدة عام، و تجديد تعيين الدكتور رندة حسين عبد الهادى محمد الأستاذ بقسم الطب الشرعى والسموم الاكلينيكية بكلية الطب رئيسا للقسم وذلك حتى بلوغ سيادتها السن القانونية للمعاش.

كما شملت القرارات تجديد قيام الدكتور دعاء محمد مصطفى الأستاذ المساعد بقسم العلوم النفسية بكلية التربية للطفولة المبكرة بعمل رئيس القسم بالكلية وذلك لمدة عام.

 


الدكتور طارق الجمال

رئيس جامعة أسيوط

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