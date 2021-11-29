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مياه الشرب والصرف وبناء مدرسة..

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنزال المعدات فى القرى المتضررة من الطقس السيئ بأسوان

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:16 ص
رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنزال المعدات فى القرى المتضررة من الطقس السيئ بأسوان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعا؛ لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، ودخولها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، ومسئولة التنسيق والمتابعة للمبادرة، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير. 
 
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تطوير القرى المتضررة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة في محافظة أسوان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بحيث سيتم بدء العمل على الفور في هذه القرى المتضررة، والتي كان من المخطط تطويرها خلال المرحلة الثانية للمبادرة. 
 
وأشار إلى أن زيارة رئيس الجمهورية إلى محافظة أسوان الخميس الماضي تضمنت جولة لقرية "غرب أسوان"، وهي إحدى القرى المتضررة، والمُدرجة في المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" حيث تفقد عددا من المنازل التي تضررتمن موجة الأمطار الغزيرة التي ضربت القرية، كما شملت الزيارة أيضا تفقد قرية "الشهامة" إحدى القرى المدرجة في المرحلة الأولى من المبادرة. 
 
ووجه رئيس الوزراء بسرعة إنزال المعدات في القرى المتضررة من الطقس السيئ لبدء أعمال التطوير بها، وبشكل خاص مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، و"سكن كريم"، وكذا تلبية مطلب أهالي القرية ببناء المدرسة بها، كما أكد على ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمتابعة المستمرة لهذه المشروعات.
 

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