رئيس المجلس التصديرى يكشف أسباب ارتفاع صادرات الأدوية بنسبة 32.6%

كتب – إسلام سعيد

أرجع الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية خلال الـ 9 أشهر الأولى من 2021 بنحو 32.6% لتبلغ 471 مليون دولار، مقابل 355 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، إلي زيادة كبيرة في الطلب الخارجي بالتزامن مع استمرار جائحة فيروس كورونا.

وأشار جورج في تصريحات خاصة، إلي زيادة صادرات الأدوية بنسبة 34.7% خلال الفترة من “يناير- سبتمبر 2021” لتسجل 194 مليون دولار مقارنة 144 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكذلك في سبتمبر بنسبة 11.5% لتبلغ 29 مليون دولار في مقابل 26 مليون دولار، مع طلب مرتفع من بعض الأسواق التقليدية التي تستقبل الأدوية المصرية من بينها بعض الدول العربية.

وكان تقرير المجلس التصديري للصناعات الطبية، كشف نمو صادرات المستلزمات الطبية المصرية بنسبة 4.5% لتسجل 69 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار، خلال نفس الفترة من 2020، بينما تراجعت خلال سبتمبر بنسبة 11% لتبلغ 8 ملايين دولار مقابل 9ملايين دولار.

صادرات مستحضرات التجميل شهدت أيضا ارتفاع بنسبة 43.4% لتبلغ 208 ملايين دولار مقابل 145 مليون دولار خلال نفس الفترة من2020، وكذلك خلال سبتمبر بنسبة 30.7% لتبلغ 17 مليون دولار في مقابل 13 مليون دولار.