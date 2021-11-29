اليوم السابع
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ذا هيل: التقدميون يفكرون فى بديل لبايدن للترشح لانتخابات الرئاسة 2024

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:06 م
ذا هيل: التقدميون يفكرون فى بديل لبايدن للترشح لانتخابات الرئاسة 2024 الرئيس الأمريكى جو بايدن ونائبته كامالا هاريس
كتبت رباب فتحى

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سلطت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية الضوء على موقف التقدميين من الرئيس الأمريكى جو بايدن وترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2024، وقالت إن تراجع شعبية الرئيس فى الفترة الماضية دفعت اليسار لبحث إمكانية ترشيح رئيس أكثر ليبرالية للمنافسة فى الانتخابات المقبلة.

 

وأضافت أنه في حين أن موسم الحملة الانتخابية لا يزال على بعد ما يقرب من ثلاث سنوات وأن بايدن هو الزعيم الواضح للحزب ، فإن بعض التقدميين يتوقعون بالفعل أنه إذا لم تتحسن أرقام استطلاعات الإدارة مع المزيد من الإنجازات ، فإن القاعدة الشعبية والليبراليين الساخطين سيبحثون عن مرشح آخر للمنافسة للترشيح.

 

واعتبرت "ذا هيل" أن هذه الدعوات يمكن أن تكون أعلى صوتًا إذا تخلى بايدن عن المحاولة الثانية للترشح. ونقلت عن نينا تورنر، الناشطة البارزة التي دعمت السناتور بيرنى ساندرز فى ترشحه للرئاسة، قولها "نعم. هناك بالتأكيد شيء يختمر تحت السطح. "

 

وقال مسئولو البيت الأبيض عدة مرات إن الرئيس ينوي الترشح مرة أخرى. لكن البعض الآخر كان أكثر تفاؤلاً بشأن احتمالية أن يجد مرشح تقدمى ثغرة تمكنه من الانضمام للمنافسة وسط انتقادات لبايدن بشأن قضايا خارجية ومحلية.

 

وقالت تورنر إنه إذا كان الرئيس جو بايدن لا يسعى لإعادة انتخابه لأي سبب من الأسباب ، فإن هذا يجعل هذا المقعد مفتوحًا تمامًا.

 

وأضافت الصحيفة أن تورنر ليست وحدها، حيث يعتقد فصيل كبير من التقدميين أن بايدن يجب أن يفعل المزيد لتقديم الإغاثة الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وأفراد الطبقة الوسطى وأن تلك المجموعات الديموغرافية نفسها يمكن أن تبحث عن بديل قبل نوفمبر 2024.

 

وقالت إن المحادثة ذاتها يمكن أن تصبح مصدر إزعاج للبيت الأبيض ، الذي لا يزال يعمل على الترويج لإنجازات مشروع قانون البنية التحتية وتمرير أجندة الرئيس لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال مجلس الشيوخ بعد إقراره في مجلس النواب.


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