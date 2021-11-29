حياة كريمة بوابة تطوير التعليم بالريف.. إنشاء 48 مدرسة بالحسينية فى الشرقية

كتب - محمد عطية

لم تكتف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى بتوفير الخدمات والمرافق وتشييد المنازل وترميمها فقط، بل عملت منذ اللحظة الأولى على التوسع فى بناء وتأهيل المدارس لخدمة الأجيال الجديدة، ما يسهم فى تطوير فلسفة الحياة نفسها فى العديد من القرى المصرية، خاصة فى المناطق النائية.

كشفت مؤسسة حياة كريمة، علي إنجازات المبادرة في قطاع التعليم، بمحافظة الشرقية، حول إنشاء المدراس الجديدة، التي ضمت 48 مدرسة، تم إنشائها في مركز واحد داخل المحافظة وهو مركز الحسينية.

وأشارت مبادرة حياة كريمة، إلي إنشاء المدراس في أكثر من 41 قرية منهم "الجمالية – الظواهرية- الأخيوة- صان الحجر- أبو عريضة- جزيرة مسعود- قصاصين الشرق- بحر البقر- المناجاة الكبرى- طاهر الطحاوي- قهبونة- الصالحية البساتين- جزيرة سعود- منشأة أبو عمر- الحمادين- الملكيين- القبلية – الصالحية الاحرار.

جاء ذلك خلال تدوينه عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".











