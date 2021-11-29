"حلاوة شمسنا".. طقس سوهاج من داخل نهر النيل.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم تليفزيون السابع بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "حلاوة شمسنا".. طقس سوهاج من داخل نهر النيل"، حيث تم عمل البث فى الساعات الأولى من صباح اليوم من داخل نهر النيل مع انعكاس أشعة الشمس على سطح المياه الصافية وقيام الصيادين بصيد الأسماك باستخدام المراكب والشباك.

وشهدت المحافظة سطوعا كاملا للشمس واختفاء الشبورة من كافة الطرق مع جو دافئ متمير بكل مراكز المحافظة الأجواء الخاصة أجواء خريفيه متميزه دافئة مع سيولة مرورية على كافة الطرق الزراعية والصحراوية، وتم نشر العديد من اللجان المرورية على الطرق للتأكد من اتباع السائقين للتعليمات المرورية.

على جانب آخر، مازالت محافظة سوهاج تقوم بمتابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والري، وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع من كافة التخصصات بالوحدات المحلية وتحديد المعدات وأماكن تمركزها، وتمركز فرق الطوارئ، وإعداد دليل اتصال بفرق الطوارئ وسائقي المعدات.

وأكد "الفقي" على المرور بصفة دورية على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأى عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء، ومراجعة كافة السدود المنفذة عليها، مشيرا إلى وجود رصيد احتياطي من السلع التموينية بمديرية التموين، وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الإغاثة لمواجهة أى طوارئ.

أما مديرية الصحة والسكان رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والمراكز الصحية بنطاق المحافظة والتأكيد على توافر الأدوية والأمصال تحسبا لسوء الأحوال الجوية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

ومن جانبها، أكدت الدكتور كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج على توافر جميع أدوية الطوارئ والأمصال، خاصة أمصال لدغات "العقرب، والثعبان"، والمستلزمات الطبية اللازمة بالمستشفيات "، مشيرة إلى المتابعة المستمرة من غرفة الطوارئ والعمليات بالمديرية لجميع المستشفيات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف، وذلك تحسباً لسوء الأحوال الجوية وتقلبات الطقس.