حبس عامل بتهمة تصوير السيدات بكاميرا داخل مطعم بمدينة نصر

كتب كريم صبحى

البداية بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من سيدة أفادت فيه باكتشافها وجود كاميرا داخل حمام السيدات بأحد المطاعم، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم وضع كاميرا داخل حمام السيدات لمشاهدتهم وربطها بهاتفه المحمول، تم التحفظ على الكاميرا وضبط المتهم التى أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام فى قنا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول بعض الصورعلى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن قيام أحد الأشخاص بذبح دابة "حمار" بالطريق العام بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة نقادة، وقيامه بتكسير وإحداث تلفيات بكاميرا مراقبة خاصة بأحد الأهالى مثبتة بالطريق، وأنه دائم القرع على أبواب الأهالى ومحاولة تكسيرها والتعرض للمواطنين.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة المركز)، وأنه قام بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه منذ حوالى أسبوع، وأن الدابة ملك خاله.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه "غير متزن عقلياً"، واعتياده الإتيان بأفعال مماثلة فى أوساط المواطنين بالقرية محل مسكنه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استدعاء أسرته لسؤالهم.