جو بايدن يقدم إحاطة حول مستجدات أوميكرون وإجراءات مواجهته فى أمريكا اليوم

كتبت رباب فتحى

سيقدم الرئيس الأمريكى، جو بايدن، إحاطة بشأن استجابة إدارته لمتغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" يوم الاثنين، وفقًا للبيت الأبيض، بعد أن قال كبير المستشارين الطبيين، أنتوني فاوتشى، إن الأمر سيستغرق أسبوعين تقريبًا لجمع المزيد من المعلومات حول السلالة الجديدة.

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن بايدن التقى بفاوتشي وأعضاء فريق الاستجابة لكورونا بالبيت الأبيض يوم الأحد، بعد يومين من عقد منظمة الصحة العالمية (WHO) اجتماعًا طارئًا لمناقشة سلالة كورونا الجديدة، والذى وصفته بأنها المتغير المثير للقلق.

وقال البيت الأبيض إن بايدن "سيقدم تحديثًا حول البديل الجديد ورد الولايات المتحدة يوم الاثنين".

منذ اكتشافه فى جنوب إفريقيا، انتشر متغير "أوميكرون" منذ ذلك الحين إلى البلدان الأفريقية المجاورة وعدد من الدول الأخرى، بما فى ذلك ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

ستطبق الولايات المتحدة يوم الاثنين قيود السفر على المسافرين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي.

وقال البيت الأبيض يوم الأحد إن فاوتشى أبلغ الرئيس أن الأمر سيستغرق "ما يقرب من أسبوعين آخرين" لتعلم معلومات نهائية حول المتغير، بما في ذلك قابليته للانتقال وشدته و"الخصائص الأخرى للمتغير".

وأبدى مدير المعاهد الوطنية للصحة فرانسيس كولينز ملاحظة مماثلة خلال مقابلة يوم الأحد، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يستغرق الأمر أسبوعين أو ثلاثة أسابيع لتحديد كيف تصمد لقاحات كورونا الحالية ضد البديل الجديد.

وكرر فاوتشى توصيته بأن يتم تطعيم جميع الأفراد المؤهلين ضد كورونا، مضيفًا أنه يعتقد أن اللقاحات "من المرجح أن توفر درجة من الحماية ضد الحالات الشديدة من كورونا".

كما شدد على أهمية حصول جميع الأفراد المؤهلين على جرعات معززة "في أقرب وقت ممكن" ، مشيرًا إلى أنهم "يوفرون أقوى حماية متاحة ضد الفيروس.