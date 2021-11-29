اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل بالشركات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:45 م
جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل بالشركات محافظة الجيزة - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت المحافظة عن توفير فرص عمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، بعدد من الشركات الخاصة، بمجالات مختلفة، حيث شملت الوظائف " مندوبى توزيع وأفراد أمن وسائقين، ومندوبى مبيعات بمنافذ البيع وغيرها".
 
وأكد جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، أنه على من يرغب فى العمل الحضور اليوم بمقر الجهز بميدان الجيزة عمارة النبراوى، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.
 
وأكدت المحافظة أن فرص العمل تشمل سكن للعاملين المغتربين، وبدل انتقالات وتأمين اجتماعى وطبى، ووجبات، او بدل وجبة، ولا يشترط المؤهل، والسن حتى 58 سنة.
 
 

فرص عمل

وظائف

فرصة عمل

الجيزة

تشغيل الشباب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة