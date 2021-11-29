جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة يعلن فرص عمل بالشركات

كتب ـ سيد الخلفاوى

أعلنت المحافظة عن توفير فرص عمل من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، بعدد من الشركات الخاصة، بمجالات مختلفة، حيث شملت الوظائف " مندوبى توزيع وأفراد أمن وسائقين، ومندوبى مبيعات بمنافذ البيع وغيرها".

وأكد جهاز تشغيل الشباب بالمحافظة، أنه على من يرغب فى العمل الحضور اليوم بمقر الجهز بميدان الجيزة عمارة النبراوى، من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا.

وأكدت المحافظة أن فرص العمل تشمل سكن للعاملين المغتربين، وبدل انتقالات وتأمين اجتماعى وطبى، ووجبات، او بدل وجبة، ولا يشترط المؤهل، والسن حتى 58 سنة.