اليوم السابع
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جهاز تنظيم الكهرباء ينشر 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:43 م
جهاز تنظيم الكهرباء ينشر 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين مرفق الكهرباء
كتبت ـ رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء سواء الفنية أو التجارية أو الإدارية ، وفيما يلي منافذ لتلقي شكاوى المواطنين من الكهرباء :
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                             
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  23421479 .
 
6- الاتصال على التلیفون رقم  23421475/6/7  (داخلي 154).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

منافذ لتلقي شكاوى المواطنين من الكهرباء

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

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