جهاز تنظيم الكهرباء ينشر 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين

كتبت ـ رحمة رمضان

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء سواء الفنية أو التجارية أو الإدارية ، وفيما يلي منافذ لتلقي شكاوى المواطنين من الكهرباء :

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475/6/7 (داخلي 154).