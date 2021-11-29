جامعة القاهرة تستعرض معدل تطعيم المنتسبين وتوفير لقاح فايزر للطلاب تحت 18 سنة

كتب ـ محمد صبحى

عقد مجلس جامعة القاهرة ، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة واستعراض الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، وتطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق، والحد من تفشي فيروس كورونا داخل الجامعة ومنشآتها، بمشاركة المستشار عمر مروان وزير العدل وعضو مجلس الجامعة.

وقال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن جامعة القاهرة في سنواتها الأخيرة اجتازت محطات كثيرة أهلتها لتكون من بين أفضل الجامعات المصنفة عالميا، متمنيًا مزيدا من التقدم للجامعة في ظل قيادتها الحالية ورفع مكانة الجامعة عاليا بما يؤثر إيجابًا على المكانة الكبيرة لمصر.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، إلى احتفالية طريق الكباش بحضور القيادة السياسية وكيف أنها تعكس الوجه الحضاري للجمهورية الجديدة.

وكلف الدكتور محمد الخشت، عمداء الكليات والمعاهد، بالمتابعة والتأكد من تحقيق الأهداف الاستراتيجية المعلنة للجامعة وتفعيل مؤشرات الأداء الأساسية لتحديد مدى التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية خلال السنوات الخمس القادمة، حيث وجه بأن تتولى الكليات إعداد خطة فرعية مستمدة من خطة الجامعة كل فى مجال تخصصها ووضعها قيد التنفيذ وفق برنامج سنوي، بحيث تتطابق مع الغايات الاستراتيجية لخطة الجامعة (الرؤية والرسالة والقيم الحاكمة)، ومراجعة كل كلية برامجها أو الخدمات التي تقدمها والمبادرات والأنشطة التي تتولى القيادة بها للتأكد من مطابقتها مع الخطة الاستراتيجية للجامعة، وربط كل خطط التشغيل بالموازنة السنوية للجامعة حتى يمكن توفير الإمكانات المالية بما يتناسب مع الأولويات الاستراتيجية للجامعة، وتصميم نموذج لتقييم الأداء على مستوى الجامعة والوحدات التنظيمية فى ضوء الأولويات الاستراتيجية المحددة في خطة الجامعة.

وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

ووجه رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات والمعاهد بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن فيروس كورونا وتكثيف المتابعة الميدانية وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا داخل الجامعة ومنشآتها، محذرًا من التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء.

كما أكد الدكتور الخشت، حرص إدارة الجامعة الكامل على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

واستعرض مجلس جامعة القاهرة معدلات تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس باللقاح وتوفير لقاح فايزر للطلاب تحت سن 18 عاما، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء بإسراع عمليات التطعيم للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات.

كما بحث مجلس الجامعة التصور الأكاديمي لإنشاء كلية علوم وتكنولوجيا الفضاء وذلك في إطار تنفيذ رؤية الجامعة للتحول إلى جامعة من الجيل الرابع لتواصل العمل نحو التطور العالمي ومواكبة التطور التكنولوجي ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة ووظائف المستقبل.

وناقش المجلس، الطفرة في قطاع البحوث والنشر العلمي الدولي لعام 2020 حيث وصلت البحوث المنشورة إلى 3575 بحث دولي بعد أن كانت 2337 عام 2017 بزيادة قدرها 53%، كما حدث تقدم عن عام 2019 بنسبة قدرها 23%، مما أدى إلى زيادة مكافآت النشر الدولي لتصل إلى 41 مليون جنيه.

ووافق المجلس على طباعة التقرير الاستراتيجي الأفريقى الرابع عشر والصادر عن كلية الدراسات الأفريقية العليا لمتابعة الأحداث الجارية والتي تهم الشأن الأفريقي والأمن القومي المصري، كما وافق المجلس على تخفيض المصروفات الدراسية الخاصة ببرنامج ماجيستير التقنية الحيوية ودكتوراه الفلسفة في التقنية الحيوية (بيوتكنولوجي) بنسبة 50%، وتعديل لوائح برنامج دبلوم وماجستير هندسة إنتاج الغاز، وبرنامج ماجستير هندسة المخاطر.