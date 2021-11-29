جارديان: اجتماع طارئ لوزراء صحة مجموعة الـ7 لمناقشة تهديد متحور أوميكرون

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن وزراء الصحة في مجموعة السبع سيعقدون اجتماعًا طارئًا اليوم الاثنين حول متغير فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، والذي بات ينتشر في جميع أنحاء العالم ويدفع بعض الدول إلى إعادة إغلاق الحدود، حيث يتسابق الخبراء لتحديد مستوى التهديد الذي تشكله السلالة الجديدة.

ودعت بريطانيا رئيسة مجموعة السبع إلى الاجتماع، وهي من بين عدد متزايد من الدول التي اكتشفت حالات الإصابة بالنوع الجديد شديد التحور.

وقال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، يوم الإثنين، إنه منع جميع الوافدين الأجانب بسبب البديل الجديد، بعد أن قال: "نحن نتخذ إجراءات بإحساس قوي بالأزمة"، ويدخل الحظر حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وقال كيشيدا إن اليابان: ويتم تطعيم أكثر من 76٪ من السكان بشكل كامل، ستمضي قدمًا في خططها لإعطاء جرعات معززة اعتبارًا من الشهر المقبل، بدءًا من كبار السن والعاملين بقطاع الصحة.

وتأتي الخطوة التي اتخذتها اليابان، التي تبلغ باستمرار عن انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد يوم من تشديد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا وثماني دول أخرى، بعد أسابيع فقط من تخفيف القيود المفروضة على بعض المسافرين من الخارج.