توفير 8000 متر أسلاك لإصلاح شبكات الكهرباء.. وسيارات نقل مياه لقرى الشيخ زويد

شمال سيناء ـ محمد حسين

تواصلت اليوم فى قرى جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أعمال توفير الخدمات للأهالى العائدين لمناطقهم التى كانت مغلقة والتى بدأت بقرية ابوالعراج وامتدت لتشمل قرى ومناطق محيط قرية الظهير وابو رفاعى.

وأعلن المهندس خالد عيد، رئيس قطاع كهرباء شمال سيناء فى تصريح له، أنه جار العمل فى إعادة الشيء لأصله بشكبات الكهرباء بتلك القرى، من خلال فرق عمل يتواصل تنفيذها للمهام المكلفة بها.

وأشار إلى أنه تم توفير 6000 متر أسلاك كهرباء لقرية ابو العراج، وتوفير 2000 متر أخرى سيتم توزيعهم تباعا بجانب مد القرى بأبراج متوسطة وعوازل ومحولات جديدة بديلا عن المحولات التى أضيرت.

وقال المهندس مصطفى عبد الفتاح، رئيس قطاع مياه الشرب بالمحافظة، انه يتم توفير المياه لهذه القرى عن طريق سيارات نقل المياه الفنطاس، وتطهير خزانات المياه بالتعاون مع مجلس المدينة، وتنفيذ أعمال صيانة صيانة خط المياه المغذى لقرية الجورة وصيانة الطلمبات والآبار بالمنطقة.

وشهدت مدارس قرية ابوالعراج، لليوم الثانى انتظام الدراسة بفصول المدرستين الإعدادية والابتدائية.

وقال حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، تم فتح 6 فصول للمرحلة الابتدائية و3 فصول للمرحلة الإعدادية بعد استكمال الكادر الإدارى والمعلمين بالمدرسة، لافتا إلى توفير الكتب المدرسية ومد المدرسة بخزان للمياه من الإدارة التعليمية بالشيخ زويد.

وقدم مجلس مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، خزانات مياه جديدة خاصة للمنازل للأهالى القاطنين فى قرية ابوالعراج جنوب المدينة، وقام فريق عمل متواجد فى القرية تابع لمجلس المدينة بتوزيع خزانات المياه مساعدة للأهالى .

وقال إيهاب بكير، نائب رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، انه يقوم مجلس المدينة طبقا لتوجهات المحافظ بتقديم كافة الخدمات المتنوعة للأهالى فى القرى العائدة لها الحياة جنوب مدينة الشيخ زويد ، وذلك بالتنسيق مع مديريات الخدمات .

وسبق وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى، أنه فى إطار حرص الدولة والقيادة السياسية بعودة الحياة إلى طبيعتها فى مختلف القرى والتجمعات بشمال سيناء، وجه بتقديم كافة الخدمات المتنوعة للأهالى العائدين فى قرى الظهير وأبو العراج وأبو رفاعى بالشيخ زويد، بعد قيام القوات المسلحة بتطهيرها من الإرهاب وعودة الأهالى إليها.

ووجه بضرورة شعور المواطنين بأن كافة الخدمات متوافرة لديهم، حيث إنها من أبسط الحقوق للمواطنين لافتا لعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى فى هذه القرى ، ومؤكدًا أن الدولة فى جميع مؤسساتها تقوم بدور كبير فى هذا الاتجاه، وأوصى المحافظ بأن تقوم جميع الأجهزة التنفيذية والإدارات المركزية بتنظيم زيارات يومية لتلك القرى للتعرف على مطالب الأهالى على الطبيعة والعمل على سرعة تلبيتها، مشددًا على وجود اتصال مباشر بين المديريات والإدارات المركزية والوزارات المعنية لسرعة الاستجابة إلى مطالب المواطنين فى القرى.



,وصول شحنة خزانات لاهالى جنوب الشيخ زويد



اصلاح الكهرباء



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