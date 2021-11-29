تنفيذ 420 قرار إزالة لتعديات على مساحة 215 ألف متر مربع بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل محافظة أسوان، اليوم، الاثنين، جهودها فى تنظيم الحملات المكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات الموجه الـ 18 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الرغم من الظروف الإستثنائية الحالية التي تشهدها المحافظة لمواجهة تداعيات السيول.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى بيان صحفى، أن حملات الإزالة شهدت منذ إنطلاقها فى 13 سبتمبر الماضى وحتى الآن تنفيذ 420 قرار إزالة للتعديات على أراضى مبانى بمساحة 215 ألف و 232 متر مربع ، بجانب تنفيذ 138 قرار إزالة للتعديات على أراضى زراعية وذلك على مساحة 12 فدان و 2 سهم.

وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أن هناك تعاون مستمر مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء هشام سليم من أجل تنفيذ جميع قرارات إزالة التعديات الصادرة والتي تم حصرها من قبل ، لافتاً إلى أن غرفة عمليات المحافظة بإشراف من اللواء حازم عزت السكرتير العام تتابع يومياً مع الوحدات المحلية الوضع لحظة بلحظة للوقوف علي موقف تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات المختلفة ، وهو الذى يتوازى مع قيام المحليات بتنفيذ الإزالة الفورية لأى حالة تعدى يتم رصدها في المهد سواء كانت على أراضى مبانى أو زراعية أو على مجرى نهر النيل وذلك بهدف إسترداد حق الشعب وفرض هيبة الدولة وسيطرتها على أراضيها.