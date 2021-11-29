تنفيذ 300 مشروع وتطوير 770 منزلا ضمن مبادرة "حياة كريمة" بأبو حمص فى البحيرة

المحافظات - ناصر جودة - محمود مقبول

واصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، جولته التفقدية اليوم بمركز أبو حمص لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"وذلك فى إطار متابعة الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أرض البحيرة والجاري تنفيذها بنطاق 6 مراكز بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدة قروية وأكثر من 3900 تابع لتنفيذ المبادرة بها فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية والعيش الكريم من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم فى كافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات لمواطنيها .

واستهل الجولة بتفقد مركز شباب السلام بقرية دمسنا المقام على مساحة 5290 م2 وسيضم كافة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة لتقديم كافة الخدمات لشباب القرية .

من الجدير بالذكر أن مركز أبو حمص يشهد تنفيذ 28 مركز شباب وجاري تنفيذ أكثر من 300 مشروع متنوع بواقع (29 مدرسة - 37 وحدة صحية - مركز طبي - 26 مشروع صرف - 12 مياه شرب - 12 كهرباء - 18 طرق - 6 تضامن- 86 مشروع تأهيل وتبطين ترع - رفع كفاءة كباري ري )، ومخطط تطوير 770 منزل .

كما تفقد المحافظ، مدرسة إبراهيم شكر بقرية ذكى أفندى التى تم تطويرها وزيادة سعتها وإضافة دور يحتوى على 6 فصول بتكلفة 1.4 مليون جنيه، واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية وموقف توزيع الكتب والتغذية المدرسية على التلاميذ .

وفي إطار حملة التشجير التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على مستوى جميع مدن وقرى المحافظة، أعلنت محافظة سوهاج عن تسليم 20 ألف و300 من أشجار الزينة والزيتون لمراكز " طما، والمراغة، وجرجا" ضمن الـ 7 مراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة"، وذلك كدفعة أولى من دعم وزارة البيئة للمحافظة بعدد 43 ألف و500 شجرة متنوعة؛ لزراعتها بـ 181 قرية بمراكز المبادرة .

وتم تسليم 8000 شجرة " كونوكاربس " إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، وعدد 6500 شجرة زيتون إلى مركز المراغة، و5800 شجرة زيتون إلى مركز جرجا، كما تشارك وزارة البيئة في دعم مبادرة تطوير الريف المصري بسوهاج، من خلال إقامة 45 ندوة شهريا بقرى مراكز المبادرة؛ لنشر الوعي البيئي، ومن المنتظر وصول 146 حاوية قمامة خلال الـ 3 شهور القادمة، وعدد 57 وحدة بايوجاز سيتم تسليمها للأهالي بقرية قاو غرب بمركز طما، بالإضافة إلى 4 وحدات تعليمية سيتم تسليمها إلى " جامعة سوهاج الجديدة بالكوامل، ومدارس الثانوية الزراعية بجرجا وجهينة وسوهاج ".



مدرسة الشهيد عبد الله إبراهيم رمضان شكر بقرية ذكى افندى



تطوير مدرسة الشهيد عبد الله إبراهيم رمضان شكر بقرية ذكى افندى



تطوير مدرسة الشهيد عبد الله إبراهيم رمضان شكر بقرية ذكى افندى



43 ألف و500 شجرة متنوعة دعما من وزارة البيئة لقرى المبادرة بسوهاج