تنفيذ 1095 حكما قضائيا وضبط 6 قطع سلاح بحملة أمنية فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت مديرية أمن سوهاج، حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ أحكام، وذلك بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الأمن، حيث تم ضبط 6 قطع سلاح وتم تنفيذ 1095 قطعة سلاح وتم ضبط قضية إتجار بأقراص مخدرة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العمارى رئيس مباحث المديرية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائى والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وذلك فـى إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمنى وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم فى جهاز الشرطة وتأكيداً على قدرة الأجهزة الأمنية على فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، تم ضبط بندقية خرطوش عيار 12 و 2 فرد روسى محلى الصنع و3 قطع سلاح أبيض بإجمالى 6 قطع سلاح تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

واستكملت الحملة أعمالها فى مجال مكافحة جرائم المخدرات تم ضبط 29 قرص تامول المخدر وكذا علبة بداخلها كمية من مخدر الهيروين وسلاح ابيض عبارة عن " مشرط " و2 موس حلاقة عامل ومقيم مركز سوهاج وبالكشف عن المذكور تبين أنه مطلوب التنفيذ علية فى قضيتين تبديد والسابق اتهامه فى 6 قضايا ما بين مخدرات و سرقة وسائل نقلو سرقة متجر و جريمة احداث وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع .

وأنهت الحملة أعمالها فى مجال ضبط حالات الاشتباه وتمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 12 حكم وفى مجال تنفيذ الأحكام: تم تنفيذ "1095 حكما قضائيا متنوعا تم التحفظ على المتهمين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.