تموين قنا تضبط كميات من السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر فى حملات بالمدن

قنا : صابر سعيد

شنت مديرية التموين بقنا، اليوم الإثنين،حملة علي الأسواق بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحى،وزير التموين،وبتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا،وأحمد السيد،وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا.



وقال السيد،فى بيان له،إنه تم ضبط 10 جوالات كمون بلدي منتهي الصلاحية زنة الجوال 17 كيلو جرام،وضبط 10 لفة أرز مجهول المصدر،كما ضبطت الحملة 5 قطع غيار سيارات مجهولة المصدر.



وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا، أن الحملة ضبطت جوالين فاصوليا زنة الجوال 10 كيلو جرام مجهولة المصدر، وضبط 5 عبوات مكسرات مجهول، و96 قطعة حلوى أطفال مجهولة المصدر،وضبط 3 قط غيار موتوسيكلات مجهولة المصدر،و16 كيلو جرام مصنعات لحوم مجهولة المصدر،و40 كيس مصنعات غذائية منتهية الصلاحية.





وأضاف أحمد السيد،أن الحملة ضبطت أيضًا 10 أطباق كبده مستوردة مجهولة المصدر، وضبط مخبزين سياحيين يعملان بدون ترخيص، لافتًا إن إجمالي عدد المخالفات بلغ 42 مخالفة متنوعة.



