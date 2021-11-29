تعرف على سر الشريط الممغنط بتذاكر مترو الأنفاق لمنع تزويرها

كتب ــ رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" تفاصيل الشريط الممغنط الذى تتضمنه تذاكر واشتراكات المترو لمنع تزويرها والتهرب من دفع قيمتها خلال التقرير التالى:

1- جميع أنواع التذاكر والاشتراكات تحمل شريطا ممغنطا مسجل عليه بيانات غير مرئية.

2- البيانات الموجودة على الشريط الممغنط تشمل تاريخ إصدار التذكرة وعدد المحطات المسموح استقلالها بها وسعر التذكرة والمحطة الصادرة منها.

3- هذه البيانات المحملة على الشريط الممغنط تمنع تزوير التذاكر والاشتراكات.

4- البوابات الإلكترونية بالمحطات مبرمجة لقبول مثل هذه التذاكر والاشتراكات بتلك المواصفات الصعب تقليدها المحملة على الشريط الممغنط.

5- هذه التذاكر والاشتراكات المحمية بهذه المواصفات والشريط الممغنط تستهدف إحكام السيطرة على إيراداتالمترو ومنع تجاوز أي راكب للمحطات المسموح له استقلالها.

6- خلال استخدام التذاكر أو الاشتراكات في عبور البوابات الإلكترونية الموجودة بالمحطات يتم قراءة هذه البيانات المسجلة على الشريط الممغنط ويتم كشف أي راكب مخالف لعدد المحطات المسموح له استقلالها أو الوقت المحدد له التواجد داخل المحطات المحدد بساعتين كحد أقصى.