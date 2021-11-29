اليوم السابع
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الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:03 م
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تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:00 م
تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفواكة
‎كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:-

- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس بـ8.5 جنيه.

- البصل الأبيض بـ4.25 جنيه

البسلة بـ9.5 جنيه

البصل الأحمر بـ 4.25 جنيه

- الكوسة بـ 5.5 جنيه .

- الجزر بـ 6.5 جنيه.

- الخيار بـ 6.5 جنيه.

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه.

- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه.

الباذنجان العروس بـ5.5 جنيه

- الفلفل البلدى بـ 7.5 جنيه

- الفلفل الألوان 14.5 جنيه.

- الليمون بـ 8.5 جنيه.

الجوافة بـ9 جنيهات.

بلح بارحى بـ34 جنيها

البسلة بـ9 جنيهات

كمثرى لبنانى بـ25 جنيها.‏

تفاح أحمر إيطالى بـ28 جنيها.

 


أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات

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