اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على أسباب ارتفاع حصيلة النقد الأجنبى فى مصر عام 19/20

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:00 ص
تعرف على أسباب ارتفاع حصيلة النقد الأجنبى فى مصر عام 19/20 أوراق نقدية
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2019/2020، والتي رصدت تحركات النقد الأجنبي في مصر وأهم مصادرها ومخارجها.
 
ويعرض "اليوم السابع" أبرز هذه النتائج فيما يلي: 
 
- بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128.9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 122.1 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 5.6%.
 
- جاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الأجنبي حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020، مقابل 0.7 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 457%.
 
- بلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 143.2% مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 124.2 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 15.3%.
 
- جاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 16.3 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 70%.
 
- تركزت قيمة متحصــلات النقد الأجنبي الوافــدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية حيث بلغت قيمتها 53.1% مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة 41.2% من إجمالي المتحصلات الوافدة.
 
- تتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات تبلغ 22.3 مليار دولار بنسبة 42% من اجمالى متحصلات الدول العربية الوافدة.
 
- تركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2019/2020 من حيث التنوع الجغـرافي تجاه دول القارة الأوربية، بنسبة 38.1% من إجمالي المدفوعات وبقيمة تبلغ 54.5 مليار دولار مقابل 47.4 مليار دولار العام السابق، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 18.5 مليار دولار.
 
- انخفضت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الكوميسا والتي تضم 21 دولة "مصر عضو بها" لتصل إلى 4.1 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.
 
- ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل إلى 2 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 3 مليار دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية. 
   
- ارتفعت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) - مصر ليست عضو بها- لتصل إلى 7.75 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار  في العام السابق بنسبة ارتفاع 2.14% مع ارتفـاع عجـز ميزان المعاملات النقدية إلى 17 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 9.13 مليار دولار في العام السابق.

النقـد الأجنبى

دولارات

تحويلات

كوميسا

الاتحاد الأوربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة