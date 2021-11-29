تعرف على أسباب ارتفاع حصيلة النقد الأجنبى فى مصر عام 19/20

كتب: مدحت عادل

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، نتائج النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي للعام المالي 2019/2020، والتي رصدت تحركات النقد الأجنبي في مصر وأهم مصادرها ومخارجها.

ويعرض "اليوم السابع" أبرز هذه النتائج فيما يلي:

- بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128.9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 122.1 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 5.6%.

- جاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الأجنبي حيث وصلت إلى 3.9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020، مقابل 0.7 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 457%.

- بلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 143.2% مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 124.2 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 15.3%.

- جاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27.7 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020 مقابل 16.3 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة 70%.

- تركزت قيمة متحصــلات النقد الأجنبي الوافــدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية حيث بلغت قيمتها 53.1% مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة 41.2% من إجمالي المتحصلات الوافدة.

- تتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات تبلغ 22.3 مليار دولار بنسبة 42% من اجمالى متحصلات الدول العربية الوافدة.

- تركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2019/2020 من حيث التنوع الجغـرافي تجاه دول القارة الأوربية، بنسبة 38.1% من إجمالي المدفوعات وبقيمة تبلغ 54.5 مليار دولار مقابل 47.4 مليار دولار العام السابق، وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 18.5 مليار دولار.

- انخفضت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الكوميسا والتي تضم 21 دولة "مصر عضو بها" لتصل إلى 4.1 مليار دولار مقابل 5.1 مليار دولار في العام السابق.

- ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل إلى 2 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 3 مليار دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الإفريقية.

- ارتفعت قيمة التعاملات النقدية "متحصلات ومدفوعات" مع دول الاتحاد الأوروبي (EU) - مصر ليست عضو بها- لتصل إلى 7.75 مليار دولار مقابل 3.66 مليار دولار في العام السابق بنسبة ارتفاع 2.14% مع ارتفـاع عجـز ميزان المعاملات النقدية إلى 17 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 9.13 مليار دولار في العام السابق.