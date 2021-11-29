اليوم السابع
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تعرف على أبرز 10 معلومات عن مباحثات فيينا النووية بعد استئنافها اليوم

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:08 م
تعرف على أبرز 10 معلومات عن مباحثات فيينا النووية بعد استئنافها اليوم الرئيس الايرانى إبراهيم رئيسي
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تستأنف إيران والقوى الكبرى (مجموعة 4+ 1 وبمشاركة أمريكية غير مباشرة)، اليوم الإثنين، محادثات فيينا النووية، والتى تحتضنها فيينا بهدف إحياء الصفقة الخاصة بالبرنامج الإيرانى النووى المبرمة عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.


ونرصد أبرز معلومات حول المفاوضات:

 - تهدف المباحثات إلى إعادة إحياء الاتفاق النووى

- أبرمت إيران عام 2015، اتفاقا بشأن برنامجها النووى مع ست قوى دولية (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، أتاح رفع العديد من العقوبات التى كانت مفروضة عليها، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

- الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 فى عهد رئيسها السابق دونالد ترامب الذى أعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

- بعد عام من انسحاب واشنطن، بدأت إيران بالتراجع تدريجا عن التزاماتها الأساسية.

- أجرت إيران 6 جولات فى عهد الرئيس الإيرانى السابق المعتدل حسن روحاني.

- ستكون الجولة السابعة اليوم، هى الأولى فى عهد المحافظ المتشدد رئيسى الفائز بانتخابات الرئاسة فى يونيو.

- ترفض إيران التفاوض فى الجولة المقبلة على ملفات اقليمية أو قوتها العسكرية.

- وضعت الخارجية الإيرانية 3 شروط فى المحادثات كان أبرزها بحسب متحدث الخارجية سعيد خطيب زادة "انتزاع ضمانات من الولايات المتحدة بعدم تكرار انسحابها من الاتفاق النووى مستقبلا".

- تتفاوض إيران فى هذه الجولة على قضية رفع العقوبات عن كاهلها فقط بحسب مسئوليها.


ايران

الولايات المتحدة

الاتفاق النووى

المباحثات النووية

مباحثات فيينا

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