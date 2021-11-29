تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 885 مليون جنيه عند مستوى 715.160 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.58%، ليغلق عند مستوى 11212 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 1974 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 13228 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4427 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 2101 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 3062 نقطة.