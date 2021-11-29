تداول 2227 طن بضائع و156 شاحنة و377 سيارة بموانئ البحر الأحمر

كتب ـ رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2227 طن بضائع عامة ومتنوعة و156 شاحنة و377 سيارة، وشملت حركة الصادرات 773 طن بضائع عامة و111 شاحنة و18 سيارة ملاكي .

وشملت حركة الواردات565 طن بضائع عامة و45 شاحنة و359 سيارة بحمولة 889 طنا، ويتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ، حيث غادر ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 90 شاحنة و16 سيارة ملاكي .

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة عمان، حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 524 طنا و1 ملاكي وترانزيت 41 طنا إلي ليبيا وتصدير 21 شاحنة بحمولة 773 طنا و 2 سيارة ملاكي.

واستقبل ميناء السويس السفينة ELGOUNA TRADER ب 358 سيارة بحمولة 779 طنا.