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تحرير 4897 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 12:13 م
تحرير 4897 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة حملات مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
 
 
أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 4897 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1508 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 118 مخالفات السير بدون تراخيص، و 25 مخالفة عن الدراجات النارية، و 22 مخالفة موقف عشوائى، و 31 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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