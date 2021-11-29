بيطري قنا ينتهي من تحصين 16 ألفا و934 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن مديرية الطب البيطرى بإداراتها المختلفة، قامت فى الفترة من 16 إلى 25 نوفمبر الجارى، بعدد من الأنشطة فى مجال مكافحة انتشار العدوى وتقديم ‏الرعاية العلاجية للحيوانات والدواجن من خلال تنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعينة لإحكام الرقابة على المذبوحات والمجمدات والأسماك والدواجن ومصنعاتها بأماكن العرض والبيع.

وأضاف الداودى، أن مديرية الطب البيطرى قامت بتحصين 16 ألفا و934 حيوانا فى إطار الحملة القومية ضم مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فضلا عن عمل تقصى إبيديميولوجى وسحب عينات لـ 188 من الطيور والدواجن، وذلك فى إطار الوقاية ضد الأمراض.

وأوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطرى بقنا، أنه فى مجال المجازر والتفتيش على اللحوم تم القيام بعدد من الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتم تحرير 92 محضر، بإجمالى طن و48 كيلوجرام من اللحوم والدواجن والأسماك.

وتابع يوسف، أنه تم تقديم الرعاية والعلاج لـ 2253 من الحيوانات ضد أمراض الباطنة والجراحة وتقديم كافة الإرشادات اللازمة للمربيين بمقار الوحدات والمراكز البيطرية وفى أماكن تجمعات هذه الحيوانات طبقا للائحة العلاج الاقتصادى ومكافحة الطفيليات الخارجية عن طريق الرش لـ 3250 حيوانا.

وأضاف مدير الطب البيطرى، أنه تم تلقيح 1546 حيوان اصطناعيا، مشيرًا إلى عقد 308 ندوات إرشادية لتوعية المربين بالأمراض التى تصيب الحيوانات والطيور، وذلك من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة، وكذا توعية المواطنين بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتفاعل مع الوحدات البيطرية والحملات والقوافل البيطرية على مستوى المحافظة، كما تم توفير بطاقات تسجيل الحيوانات وعمل تأمين لـ 5000 من الحيوانات.