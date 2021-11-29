بسبب الثلوج فى إسبانيا.. إنقاذ 13 طفلا فى ملجأ بعد حبسهم بدون كهرباء.. صور

فاطمة شوقى

أنقذ رجال الشرطة فى مدينة نافارا 13 طفلا و4 مراقبين من ملجأ جويتادار بعد حبسهم فى الملجأ بسبب العاصفة والثلوج التى ضربت المنطقة، حسبما قالت صحيفة "نافارا" الإسبانية .



الثلوج تغطى اسبانيا





وأشارت الصحيفة إلى أن رجال الشرطة ومتطوعين قاموا بإنقاذ المجموعة من الأطفال والمشرفين فى الملجأ بعد أن تم حبسهم بدون كهرباء، ولجأوا إلى رجال الأطفاء بعد أن فشلوا فى الوصول إلى المبنى بسبب الثلوج التى كانت تغطى جميع الطرق.

ويقع ملجأ جويتادار في مساحة 60 كم 2 من الغابات، يوجد في المناطق المحيطة بها مخطط واسع لمسارات الغابات التي تتيح الوصول إلى جميع نقاط المزرعة وتسمح بجولات سيرًا على الأقدام أو بالدراجة الجبلية.

الملجأ يحتوي على 49 سريرا مقسمة إلى 5 غرف نوم، وكانت الطرق إليه مغلقة بسبب الأحوال الجوية السيئة ، كما كانت هناك حادث تصادم بين سبع سيارات.

تسببت تساقط الثلوج بكثافة بسبب العاصفة "اروين" يوم الأحد في مشاكل على الطرق في شمال نافارا وتأخيرات في العديد من خطوط النقل الحضري الإقليمي في بامبلونا.

كما أشارت الصحيفة إلى أنه بسبب الأحوال الجوية السيئة ، سقطت شجرة كبيرة على ثلاث سيارات فى ساحة رئيس الأساقفة فى بامبلونا ،مما أدى إلى دمار الثلاث سيارات ، واضطر عملاء الشرطة إلى التعامل مع حوادث مختلفة بسبب العاصفة التى تعرضت لها المدينة منذ أمس الأحد.



سقوط شجرة فى اسبانيا





اضطر رجال الإطفاء إلى استخدام مناشيرهم الكهربائية لتقطيع الشجرة وفك تشابك السيارات بعناية ، بسبب وزن الجذع والعديد من أغصان الشجرة والتاج الذي سقط على المركبات.



الثلوج فى اسبانيا





كما تسببت العاصفة الثلجية التي ضربت بامبلونا في مشاكل مرورية ، بالإضافة إلى حوادث مختلفة سببها تراكم الثلوج.