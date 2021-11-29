اليوم السابع
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أكرم القصاص
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برعاية وزارة الثقافة وطلعت مصطفى.. انطلاق معرض مدينتي للكتاب غداً بمشاركة 40 دار نشر

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 11:40 ص
برعاية وزارة الثقافة وطلعت مصطفى.. انطلاق معرض مدينتي للكتاب غداً بمشاركة 40 دار نشر معرض مدينتي للكتاب
تقرير خاص

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تحت شعاء "القراءة كالماء والهواء"، ينطلق غداً "معرض مدينتي للكتاب" في دورته الأولى، بالحديقة المركزية «سنترال بارك» بمدينتي ، وذلك برعاية وزارة الثقافة ومجموعة طلعت مصطفى .
 
وتبدأ فعاليات "معرض مدينتي للكتاب" مساء غد الثلاثاء 30 نوفمبر وتستمر حتى 10 ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 40 دور نشر .
 
ويشارك في المعرض أكثر من أربعين دار نشر وتوزيع ، على رأسها الهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لقصور الثقافة، ومؤسسة الأهرام، ودار الشروق، والدار المصرية اللبنانية، ودار نهضة مصر للنشر، مكتبات سور الأزبكية، ومؤسسة إبداع للترجمة والنشر، فضلا عن عشرات مؤسسات النشر الأخرى.
 
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طلعت مصطفى

مجموعة طلعت مصطفى

معرض مدينتي للكتاب

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