اليوم السابع
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برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات معرض Edex 2021 اليوم

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 09:27 ص
برعاية الرئيس السيسي.. انطلاق فعاليات معرض Edex 2021 اليوم معرض ايديكس
كتب زكى القاضى

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تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية ايديكس 2021، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وعلى مدار 4 أيام بحضور أكثر من 400 شركة عارضة، يمثلون 42 دولة، ويتوقع حضوره أكثر من 30 ألف زائر على مدار الأيام من الاثنين للخميس.
 
ونظمت القوات المسلحة مؤتمراً صحفياً عالمياً بحضور مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية للإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية " إيديكس 2021 " فى دورته الثانية والذى تجرى فعالياته على أرض مصر خلال الفترة  من 29 نوفمبر وحتى 2 ديسمبر ، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
 
ويشارك فى فعاليات المعرض كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.
 
 

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