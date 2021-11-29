اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 نوفمبر 2021 02:34 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بدء فعاليات برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن لتغذية الحوامل والمرضعات

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 01:43 م
بدء فعاليات برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن لتغذية الحوامل والمرضعات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير عمرو مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بدأ منذ قليل، ختام فعاليات دعم نظم الحماية الاجتماعية التى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعىُ لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية وبناء مرونة المجتمع للتصدي لتداعيات فيروس كورونا وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين ختام.
 
وتشهد الفعالية توزيع 1700 جهاز تابلت علي الرائدات الاجتماعيات المدربات في أغراض التوعية ودعم نظم المتابعة والتقييم للبرامج المقدمة لأسر تكافل وكرامة .
 
يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية لتحسين سبل العيش وبناء قدرة المجتمع على التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد.
 
 
 

التضامن

برامج الحماية الاجتماعية

برامج تغذية السيدات الحوامل

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة