بدء فعاليات برامج الحماية الاجتماعية بوزارة التضامن لتغذية الحوامل والمرضعات

كتب ـ مدحت وهبة ـ تصوير عمرو مصطفى

بدأ منذ قليل، ختام فعاليات دعم نظم الحماية الاجتماعية التى تنظمه وزارة التضامن الاجتماعىُ لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية وبناء مرونة المجتمع للتصدي لتداعيات فيروس كورونا وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين ختام.

وتشهد الفعالية توزيع 1700 جهاز تابلت علي الرائدات الاجتماعيات المدربات في أغراض التوعية ودعم نظم المتابعة والتقييم للبرامج المقدمة لأسر تكافل وكرامة .

يأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في دعم نظم الحماية الاجتماعية لتحسين تغذية السيدات الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الثانية لتحسين سبل العيش وبناء قدرة المجتمع على التصدي لتداعيات فيروس كورونا المستجد.