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بالأسماء.. إعرف قائمة الفائزين فى مسابقة الملتقى الفكرى بالأقصر الأزهرية للبنين

الإثنين، 29 نوفمبر 2021 03:41 م
بالأسماء.. إعرف قائمة الفائزين فى مسابقة الملتقى الفكرى بالأقصر الأزهرية للبنين مسابقة الملتقى الفكري بالأقصر الأزهرية للبنين
الأقصر – أحمد مرعى

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نظم مكتب الخدمة المدرسية بمنطقة الأقصر الأزهرية، اليوم الإثنين، التصفيات النهائية لمسابقة الملتقى الفكري للمراحل التعليمية( الإبتدائية - الإعدادية - الثانوية) "بنين"، وذلك تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.

وقد أسفرت النتائج عن فوز الطالب : محمد موسي عبدالحليم معهد الأقصر الإبتدائي بالمركز الأول، وجاء في المركز الأول مكرر محمد محمد عبدالوهاب معهد محمد عبده الإسنوي، بينما حصل أحمد الطيب حساني معهد حاجر الأقالتة على المركز الثاني وذلك عن المرحلة الإبتدائية، وفي المرحلة الإعدادية تمكن الطالب  عمر سيد عبدالحميد معهد الشيخ محمد الطاهر الحامدي من الفوز بالمركز الأول بينما جاء عبدالرحمن أيمن عنتر معهد الحاج صالح في المركز الثاني فيما حصل إبراهيم محمد سيد معهد الدير على المركز الثالث، أما في المرحلة الثانوية فقد نجح الحسن محمد ابراهيم معهد الشيخ الأمير من الفوز بالمركز الأول.

وأشرف على تنفيذ المسابقات:أحمد عبادي أحمد مدير عام المواد الثقافية وعبدالجليل محمد عبدالجليل مدير رعاية الطلاب والدكتور يحيى عبدالسلام محمد الموجه العام وسوزان عبدالعزيز مسئول مكتب الخدمة المدرسية وعلا محمد الأخصائية النفسية برعاية الطلاب، ودارت أسئلة المسابقة حول الكمبيوتر والمعلومات العامة والأحداث الجارية وحلقات لمناقشة الأبحاث المقدمة عن "قوة الأمة وشبابها المنتج" و"وشخصية الطالب ومظهره العام.

فعاليات مسابقة الملتقى الفكري بالأقصر الأزهرية
فعاليات مسابقة الملتقى الفكري بالأقصر الأزهرية

 

قائمة الفائزين في مسابقة الملتقى الفكري بالأقصر الأزهرية
قائمة الفائزين في مسابقة الملتقى الفكري بالأقصر الأزهرية

 

مسابقة الملتقى الفكري بالأقصر الأزهرية
مسابقة الملتقى الفكري بالأقصر الأزهرية

 


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