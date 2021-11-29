انهيار عقار سكنى خال من السكان بمنطقة شبرا

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

شهدت منطقة شبرا منذ قليل، انهيار عقار قديم خالى من السكان مكون من 5 طوابق، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان ولم ينتج عنه آى مصابين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار منزل بمنطقة شبرا، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالقاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين انهيار عقار قديم مكون من 5 طوابق بمنطقة شبرا، كما تبين أن المنزل وصادر له أمر إزالة من قبل المحافظة، ولا يوجد آى سكان بداخله نهائيا، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.